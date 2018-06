Daegu (dpa) - Yohan Blake hat die Disqualifikation von Superstar Usain Bolt genutzt und den 100-Meter-Titel bei der Leichtathletik-WM in Daegu gewonnen. Der Jamaikaner siegte in 9,92 Sekunden vor Walter Dix aus den USA (10,08) und Ex-Weltmeister Kim Collins aus Saint Kitts and Nevis (10,09).

Der Titelverteidiger und Weltrekordler Bolt war zuvor nach einem Fehlstart disqualifiziert worden. Der Traum des 25-Jährigen vom erneuten Titel-Triple wie bei der WM 2009 in Berlin ist damit schon vor dem 200-Meter-Rennen und der Sprint-Staffel geplatzt.

2009 hatte Bolt in Berlin in der Weltrekord-Zeit von 9,58 Sekunden noch souverän den Titel geholt. Zuletzt hatte der 25-Jährige am 6. August 2010 in Stockholm ein Rennen verloren. Seine letzte Niederlage bei einer Meisterschaft war bis Sonntag sogar schon vier Jahre her: Bei der WM 2007 in Osaka wurde Bolt Zweiter über 200 Meter.