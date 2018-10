Daegu (dpa) - Diskuswerferin Nadine Müller hat bei der Leichtathletik-WM in Daegu Silber und damit die erste Medaille für das deutsche Team geholt. Die 25-Jährige aus Halle an der Saale musste sich mit 65,97 Metern lediglich der Weltjahresbesten Li Yanfeng (66,52) aus China geschlagen geben.

«Das ist genial, einfach nur genial. Ich bin super zufrieden mit diesem Wettkampf. Ich hätte nicht mit einer Medaille gerechnet», sagte Nadine Müller der ARD. Es war ihre erste Medaille bei einer internationalen Meisterschaft.

Bronze ging an die Kubanerin Yarelys Barrios (65,73), die vor zwei Jahren in Berlin noch WM-Zweite geworden war. Bis dato letzte Medaillengewinnerin für den DLV im Diskuswurf war Franka Dietzsch, die 2007 in Osaka Gold eroberte.