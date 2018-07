Daegu (SID) - Die deutsche Medaillenhoffnung Markus Esser ist bei der Leichtathletik-WM in Daegu als drittbester Hammerwerfer ins Finale am Montag (12.15 Uhr/MESZ) eingezogen. Mit 77,60 m wurde der 31 Jahre alte Leverkusener in der Qualifikation Zweiter in Gruppe B hinter dem Weißrussen Pawel Kriwizki (78,16). Als Bester in Gruppe A dominierte Japans Ex-Weltmeister Koji Murofushi mit 78,56 m.