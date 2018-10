Daegu (Südkorea) (SID) - Die Russin Julia Saripowa hat bei der Leichtathletik-WM in Daegu die Goldmedaille über 3000 m Hindernis gewonnen. In Jahres-Weltbestzeit von 9:07,03 Minuten lief sie vor der Tunesierin Habiba Shribi durchs Ziel, die in 9:11,97 Silber gewann. Bronze ging in 9:17,16 an die enttäuschte kenianische Favoritin Milcah Chemos Cheywa. Als Neunte steigerte Gesa Felicitas Krause (Eintracht Frankfurt) ihren deutschen Jugendrekord ein weiteres Mal auf 9:32,74 Minuten.