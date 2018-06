Daegu (SID) - Der selbsternannte Goldkandidat Malte Mohr aus München ist bei der Leichtathletik-WM im südkoreanischen Daegu leer ausgegangen. Im Stabhochsprung-Finale übersprang der Hallen-Vizeweltmeister zwar gute 5,85 m, doch in den Kampf um die Medaillen konnte Mohr nicht eingreifen. In einem spektakulären Wettkampf setzte sich der polnische Jahres-Weltbeste Pawel Wojciechowski mit 5,90 m vor dem höhengleichen Kubaner Lazaro Borges und dem favorisierten Franzosen Renaud Lavellnie (5,85) durch. Raphael Holzdeppe (Zweibrücken) und Karsten Dilla (Uerdingen/Dormagen) waren bereits in der Qualifikation gescheitert.