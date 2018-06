Daegu (Südkorea) (SID) - Nadine Müller hat am zweiten Tag der Leichtathletik-WM in Daegu Silber im Diskuswerfen gewonnen. Mit im zweiten Versuch erzielten 65,97 m holte die 25-Jährige aus Halle/Saale die erste Medaille für das deutsche Team. Nicht zu schlagen war an diesem Tag die Weltranglisten-Erste Li Yanfeng aus China mit 66,52 m. Bronze ging mit 65,73 m an Kubas Olympiazweite Yarelis Barrios.