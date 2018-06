Daegu (SID) - Südkoreas Staatspräsident Lee Myung-bak hat am Samstag die 13. Leichtathletik-WM in Daegu offiziell eröffnet. In Beisein von Lamine Diack, dem Präsidenten des Leichtathletik-Weltverbandes IAAF, sagte das Staatsoberhaupt: "Hiermit erkläre ich die 13. Leichtathletik-Weltmeisterschaften für eröffnet."

Für die Titelkämpfe sind 1945 Athleten aus 202 Nationen gemeldet. Das erste Gold hatte bereits am Morgen Edna Kiplagat beim dreifachen kenianischen Triumph im Frauen-Marathon gewonnen.