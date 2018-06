Daegu (Südkorea) (SID) - Weltrekordler David Rudisha ist bei der Leichtathletik-WM in Daegu auf dem Weg zu Kenias nächstem Gold. In 1:44,20 Minuten gewann der Welt-Leichtathlet 2010 am Tag nach den Triumphen seiner Teamkameradinnen im Marathon- und 10.000-m-Lauf sein Halbfinale. Die zweitbeste Zeit lief überraschend Mohammed Aman (Äthiopien) in 1:44,57, gefolgt von Polens Europameister Marcin Lewandowski (1:44,60). Als Zweiter seines Laufes in 1:45,73 qualizierte sich Russlands Athen-Olympiasieger Juri Borsakowski noch für das Finale am Dienstag.