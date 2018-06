Inhalt Seite 1 — Tränen statt Medaillen - Protest nach Hürden-Krimi Seite 2 Auf einer Seite lesen

Daegu (dpa) - Nadine Kleinert und Jennifer Oeser vergossen bittere Tränen, Malte Mohr verpasste den ersehnten Höhenflug unterm Abendhimmel, Markus Essers Hammer flog um 27 Zentimeter an Bronze vorbei: Für die deutschen Leichtathleten endete der dritte WM-Tag glanzlos und mit einigen Enttäuschungen.

24 Stunden nach dem Silber-Coup von Diskuswerferin Nadine Müller gingen sie leer aus - und sämtliche Podestplätze an die immer stärker werdende Konkurrenz.

Fast 40 000 Zuschauer feierten die neue Sprintkönigin Carmelita Jeter. Im 100-Meter-Finale triumphierte die Amerikanerin in 10,90 Sekunden. Spannender war jedoch der Showdown über 110 Meter Hürden - der hatte sogar noch ein Nachspiel. Olympiasieger und Weltrekordler Dayron Robles stürmte zunächst in 13,14 Sekunden als Erster ins Ziel - eine Stunde später wurde der Kubaner aber wegen Behinderung des Chinesen Liu Xiang disqualifiziert.

So bekam Jason Richardson (USA), in 13,16 Sekunden zunächst Zweiter, Gold am Grünen Tisch serviert. Beim «langen Marsch» zurück in die Weltspitze holte sich Liu mit Silber (13,27) neue Motivation für Olympia 2012 in London. Ein Gegenprotest der Kubaner wurde am späten Abend von der Wettkampf-Jury abgeschmettert. «So will ich nicht gewinnen. Es ist eigentlich schon sehr enttäuschend, wenn es so läuft. Auch wenn ich sehr nah dran war am Sieg», meinte Richardson.

Esser landete wie vor sechs Jahren in Helsinki auf dem vierten Platz, Stabhochspringer Mohr wurde Fünfter, Kugelstoßerin Kleinert gar nur Achte - noch im Daegu Stadion flossen die Tränen bei der Magdeburgerin. Auch Siebenkämpferin Jennifer Oeser weinte: Nach dem ersten Tag war die 27-Jährige aus Leverkusen nur Siebte - Medaillentraum geplatzt. In Führung liegt wie erwartet Titelverteidigerin Jessica Ennis (Großbritannien) mit 4078 Punkten.

«Ich bin ein bisschen schwer in Tritt gekommen, aber das komplette Jahr gibt Aufschwung für London. Ich kann mit Recht sagen: Markus Esser ist zurück in der Welt», sagte der 31 Jahre alte Leverkusener, der mit 79,12 Metern wie bei der WM 2005 und der EM 2006 das Podest nur knapp verpasste. Auch Esser staunte über den neuen Champion: Der Japaner Koji Murofushi gewann mit 36 Jahren seinen ersten WM-Titel. Der Olympiasieger von 2004 siegte mit 81,24 Metern hauchdünn vor dem Ungarn Krisztián Pars und Titelverteidiger Primoz Kozmus (Slowenien).

Ein Jahr nach seinem EM-Debakel von Barcelona kämpfte Mohr diesmal zwar um die Medaillen mit, konnte sich von seinem Form-Hoch aber nicht mehr beflügeln lassen. Starke 5,85 Meter im dritten Versuch reichten für den 25 Jahre alten Münchner nur zum fünften Platz. «Ich habe mich, glaube ich, ganz gut verkauft. Mit dem Platz bin ich nicht zufrieden, aber mit der Leistung», meinte Mohr. Gold ging an den Weltjahresbesten aus Polen: Der 22 Jahre alte Pawel Wojciechowski holte sich den Titel mit 5,90 Meter vor dem höhengleichen Kubaner Lazaro Borges. Für Frankreichs Europameister Renaud Lavillenie (5,85), eigentlich der Top-Favorit auf Gold, blieb nur Bronze.