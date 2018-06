Daegu (dpa) - Für Vizeweltmeisterin Jennifer Oeser lief es in den ersten zwei Disziplinen des Siebenkampfes bei der Leichtathletik-WM in Daegu gut. Die 27-jährige Leverkusenerin begann den Medaillenkampf über 100 Meter Hürden mit 13,33 Sekunden und schaffte im Hochsprung 1,83 Meter. Nach diesen Leistungen liegt sie hinter der Olympia-Zweiten Hyleas Fountain, Titelverteidigerin Jessica Ennis und Tatjana Tschernowa mit 2091 Punkten an vierter Position. Lilli Schwarzkopf liegt mit 2006 Punkten an 14. Stelle.

