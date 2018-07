Berlin/Meppen (dpa) - Die frühere Eisschnellläuferin Anni Friesinger-Postma (34) hat ihr erstes Kind zur Welt gebracht. «Die Geburt war schmerzhaft, aber jetzt genießen wir unser Glück», sagte die Olympiasiegerin der «Bild am Sonntag».

Nach Angaben der Zeitung wurde Tochter Josephine am Freitag um 8.15 Uhr in Meppen im Emsland (Niedersachsen) geboren. Das Baby sei 49 Zentimeter groß, wiege 3,1 Kilogramm und sei gesund. Da Friesinger-Postma in Salzburg wohnte, ihr Mann Ids Postma aber einen Bauernhof mit etwa 500 Kühen in den Niederlanden habe, führten die beiden lange eine Fernbeziehung.

Auf die Geburt bereitete sich Anni laut «Bild am Sonntag» im holländischen Sneek vor. Für die Geburt fuhr sie dann über die Grenze: «Ich wollte, dass das Kind in Deutschland zur Welt kommt.»