Los Angeles (dpa) - Schauspieler Charlie Sheen und seine Ex-Frau Brooke Mueller genießen gemeinsame Ferien in Mexiko. «Mexiko ist das Paradies», schrieb der Schauspieler im Kurzmitteilungsdienst Twitter. «Brooke und ich denken darüber danach, für den Rest des Monats zu bleiben!!!»

Das Internet-Portal «TMZ» veröffentlichte am Sonntag Fotos der beiden ehemaligen Streithähne, die zeigen, wie sie gemeinsam in Mexiko Sonne tanken.

Ein neues Erwachen ihrer Liebe streben Sheen («Two and a Half Men») und die Mutter seiner zweijährigen Zwillinge Max und Bob jedoch nicht an. Sie seien nur «gute Freunde, die versuchen, großartige Eltern zu sein», sagte Sheen «TMZ». Die Reise habe er seiner Ex-Frau zum Geburtstag und als Belohnung für ihr Durchhaltevermögen in der Reha geschenkt. Am meisten liege den beiden daran, «Brücken wieder aufzubauen und verbrannte Erde neu zu bepflanzen. Das Ziel ist Harmonie», so der Hollywoodstar.