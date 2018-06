Amsterdam (dpa) - Zusammen mit Sylvie van der Vaart auf einem Foto - den Wunsch können sich Fans der Moderatorin demnächst in Madame Tussauds Amsterdamer Wachsfigurenkabinett erfüllen. Allerdings nicht ganz allein.

Gleich neben dem lebensechten Standbild der 33-jährigen Holländerin wird das ihres Fußballer-Ehemannes Rafael van der Vaart (28) stehen.

Die Einweihung der Van-der-Vaart-Figuren sei für Ende September vorgesehen, teilte das Kabinett am Mittwoch mit. Die TV-Prominente werde als Ehrengast zur Enthüllungsparty erwartet. Sylvie, die seit 2005 mit Rafael verheiratet ist und einen Sohn mit ihm hat, wurde in Deutschland als Jurorin der RTL-Sendung «Das Supertalent» an der Seite von Dieter Bohlen und Bruce Darnell bekannt.

Wachsfigurenkabinett