Berlin (dpa) - Der britische Popsänger George Michael gibt ein Zusatzkonzert in Berlin. Neben den bislang geplanten neun Deutschland-Konzerten trete der Künstler wegen der großen Nachfrage noch einmal in der Hauptstadt auf, teilte die zuständige Agentur mit.

Das Zusatzkonzert ist am 15. November. Am Montagabend eröffnete Michael in der Prager Oper seine neue Tournee - die «Symphonica - The Orchestral Tour». Für das zusätzliche Konzert in Berlin beginnt der Kartenvorverkauf an diesem Freitag.

Die Tourdaten: Berlin (O2 World, 05.09.), Köln (LanxessArena, 07.09.), Mannheim (SAP-Arena, 08.09.), Stuttgart (Schleyerhalle, 12.10.), Hamburg (O2 World, 18.10.), Hannover (TUI-Arena, 19.10.), Oberhausen (König-Pilsener-Arena, 09.11.), München (Olympiahalle 17.11.), Frankfurt (Festhalle, 19.11.), Zusatzkonzert Berlin (15. November, O2 World)

