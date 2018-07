San Francisco (dpa) - Die «Simpsons» bekommen hochrangigen Besuch: Lady Gaga wird in einer Folge der erfolgreichen US-Zeichentrickserie als Gastfigur auftreten. Dem amerikanischen Branchenblatt «Entertainment Weekly» zufolge soll die exzentrische Sängerin am Montag die ersten Sprachaufnahmen für die Folge beendet haben. Der gelben Familie einen Besuch abstatten zu dürfen sei «das coolste, was ich jemals gemacht habe», sagte die 25-jährige Sängerin nach den Sprachaufnahmen.

