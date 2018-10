Los Angeles (dpa) - «Lost»-Schauspieler Matthew Fox (45) hat nach einer Handgreiflichkeit am Wochenende einige Zeit in Polizei-Obhut verbringen müssen.

Wie der US-Sender ABC News berichtete, soll sich der Schauspieler nach Polizeiangaben zu nächtlicher Stunde mit einer Busfahrerin angelegt haben. Es sei zu einer Schlägerei gekommen, als die Fahrerin den unbefugten Passagier daran hinderte, den Privat-Bus zu besteigen.

Die Frau erzählte dem Internetdienst «Tmz.com», Fox habe nach Alkohol gerochen und sie tätlich angegriffen. Sie wollte gerichtlich gegen den Schauspieler vorgehen. Sie habe selbst zurückgeschlagen, um sich gegen den Eindringling zu wehren. Die Polizei ermittelt. Fox konnte noch in derselben Nacht in sein Hotel zurückkehren. Der Vorfall ereignete sich in Cleveland (US-Staat Ohio), wo der zweifache Vater derzeit für Dreharbeiten vor der Kamera steht.