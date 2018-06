London (dpa) - Victoria Beckham, Spielerfrau, Ex-Spice-Girl, Modedesignerin und vierfache Mutter, hat es im Kreuz. «Sie ruht sich aus und wird behandelt», sagte eine Sprecherin der 37-Jährigen am Freitag. Details zu den Beschwerden wollte sie nicht preisgeben.

Britische Medien spekulierten über einen Bandscheibenvorfall. Sie könne nicht einmal ihr fünf Wochen altes Baby Harper Seven auf den Arm nehmen und auch nicht ohne Hilfe die Wohnung in Los Angeles verlassen, hieß es dort.

Beckham sei aber dennoch voller Hoffnung, im September an der New Yorker Modemesse teilnehmen zu können, sagte ihre Sprecherin. Dort will sie ihre neue Kollektion vorstellen.