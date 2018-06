Berlin (dpa) - Wegen des Wirbelsturms «Irene» hat die Lufthansa zahlreiche Flüge in die USA gestrichen. Das teilte die Fluggesellschaft am Samstag auf ihrer Internetseite mit.

Demnach entfallen am heutigen Samstag alle Flüge nach New York, am Sonntag (28.08.) alle Flüge nach New York, Philadelphia und Boston. Die Flüge nach Washington D.C. sind derzeit nicht betroffen.

«Es kann aber zu weiteren kurzfristigen Streichungen kommen», sagte Lufthansa-Sprecher Boris Ogursky der Nachrichtenagentur dpa. Am Montag sei der Flugbetrieb voraussichtlich wieder normal.

Meteorologen erwarten, dass «Irene» im US-Bundesstaat North Carolina auf Land trifft, bevor der Wirbelsturm weiter nach Norden in Richtung New York zieht. Der Wirbelsturm von der ungefähren Größe Europas bewegte sich in der Nacht zum Samstag (MESZ) mit einer Geschwindigkeit von rund 20 Stundenkilometer nordwärts. Im seinem Zentrum wurden Windgeschwindigkeiten um die 160 Stundenkilometer gemessen.

