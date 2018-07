Köln (dpa) - Die RTL-Auslandskorrespondentin Antonia Rados ist für den internationalen Fernsehpreis Emmy nominiert worden. Die 58-Jährige wurde für ihre Reportage «Unter Piraten» vorgeschlagen, in der sie als erste TV-Journalistin in einer somalischen Piratenhochburg recherchiert hat. Die Reportage wurde im November 2010 bei RTL und n-tv ausgestrahlt. Laut RTL ist Rados in der Kategorie «Current Affairs & News» nominiert. Die International Emmy Awards werden am 26. September in New York verliehen.

