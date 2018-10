Hamburg/Gütersloh (dpa) - Der Medienriese Bertelsmann will die Hälfte seines Online-Kiosks Pubbles an den Buchhändler Weltbild verkaufen. Branchenkreise bestätigten der Nachrichtenagentur dpa einen Online-Bericht des Fachblattes «Horizont» vom Montag.

Dem Artikel zufolge plant der Konzern aus Gütersloh, 25 Prozent der Pubbles-Anteile an seine Zeitschriftensparte Gruner + Jahr abzugeben, genauer an deren Tochter Deutscher Pressevertrieb (DPV). 50 Prozent sollen an die Weltbild-Gruppe gehen. Nur das dann verbliebene Viertel wolle Bertelsmann behalten, meldet «Horizont». Ein Bertelsmann-Sprecher wollte die Angaben auf Anfrage nicht bestätigen. «Wir haben schon zum Start gesagt, dass Pubbles weiteren Gesellschaftern offensteht. Und wir befinden uns weiterhin in Gesprächen.»

Pubbles ist ein «digitaler Kiosk» mit Zeitungen, Zeitschriften und Büchern für Tablet-Computer. Bertelsmann hatte die Plattform für digitale Inhalte im vergangenen Oktober an den Start gebracht.

Digitaler Kiosk

Bericht von Horizont