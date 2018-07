Berlin (dpa) - Der britische Fernsehstar David Walliams (40) will mehr als 220 Kilometer die Themse hinunterschwimmen. Die acht Tage lange Aktion sei für ein Benefizprojekt, sagte Walliams am Dienstag der Nachrichtenagentur dpa in Berlin.

Der Schauspieler, der in seiner Heimat mit der Comedy-Serie «Little Britain» berühmt wurde, hat bereits den Kanal durchquert. Ob er am Montag nur in Badehose ins Wasser steigt, will er vom Wetter abhängig machen. «Der Sommer in England war schlecht, also wird das Wasser sehr kalt sein.»

Walliams wirbt mit der Schwimmaktion für «Comic Relief» von Drehbuchautor Richard Curtis («Vier Hochzeiten und ein Todesfall»). Unterwegs von Lechlade in Gloucestershire bis nach London will er alle acht Kilometer anhalten.

In Berlin war der Brite zu Gast, um sein neues Kinderbuch vorzustellen: «Gestatten, Mr. Stink» (Aufbau Verlag).

Verlagsseite Walliams

Schwimmaktion