New York (dpa) - Der 80-jährige Medienmogul Rupert Murdoch will weiter am Ruder seines von einem Abhörskandal erschütterten Konzerns News Corp. bleiben. Er selbst und der Verwaltungsrat seien dieser Meinung, sagte Murdoch nach Vorlage aktueller Zahlen. Die News Corp. ist in einen Abhörskandal in Großbritannien verwickelt, dessen Folgen noch nicht absehbar sind. Unter anderem schloss Murdoch das Boulevardblatt «News Of The World», nachdem bekannt wurde, dass dessen Journalisten an illegalen Abhöraktionen beteiligt gewesen sein sollen.

