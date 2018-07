Kopenhagen (dpa) - Freude am dänischen Hof: Prinzessin Marie (35), die Frau von Prinz Joachim (42), erwartet ihr zweites Kind. Die Geburt wird für Januar nächsten Jahres erwartet, wie das Königshaus am Mittwoch in Kopenhagen mitteilte.

Das Paar hat bereits einen zwei Jahre alten Sohn: Prinz Henrik war im Mai 2009 in Kopenhagen zu Welt gekommen.

Prinz Joachim und die aus Frankreich stammende Bürgertochter Marie Cavallier sind seit 2008 verheiratet. Sie hatten sich 2005 bei einer Jagdgesellschaft kennengelernt. Joachim, der jüngere Sohn von Königin Margrethe II. (71), war damals gerade von seiner ersten Ehefrau, Prinzessin Alexandra, geschieden worden. Mit ihr hat er die beiden Söhne Prinz Nikolai und Prinz Felix. Sie leben bei der Mutter und deren zweitem Ehemann.

Erst im Januar dieses Jahres waren die Zwillinge von Joachims älterem Bruder, Kronprinz Frederik, und seiner Frau, Kronprinzessin Mary, zur Welt gekommen.

Dänisches Königshaus