Stockholm (dpa) - Nach gut einem Jahr Ehe ist Schwedens Kronprinzessin Victoria schwanger. Die 34-Jährige und ihr Mann Daniel erwarteten im März ihr erstes Kind, teilte der Palast mit. Das Paar hatte im Juni 2010 geheiratet. Der Kronprinzessin gehe es gut und es gebe keine Pläne, ihr offizielles Programm zu ändern, hieß es aus dem Palast. Am Sonntag wollte die schwedische Kronprinzessin an einer Trauerfeier in Oslo teilnehmen, um der 77 Opfer des Doppelattentats in Norwegen zu gedenken.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.