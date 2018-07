Brünn (dpa) - Motorrad-Pilot Sandro Cortese hat den Großen Preis von Tschechien gewonnen und damit seinen ersten Grand-Prix-Sieg gefeiert.

Der Berkheimer setzte sich in Brünn in der 125-ccm-Klasse nach einem famosen Rennen mit einem Vorsprung von 0,397 Sekunden vor dem Franzosen Johann Zarco durch. Dritter wurde der Spanier Alberto Moncayo. Ein respektables Ergebnis fuhr als 14. auch Marcel Schrötter aus Pflugdorf ein. Luca Grünwald aus Waldkraiburg belegte Rang 18.

Stefan Bradl ist in Tschechien auf Rang drei gefahren. Der 21-Jährige musste nach einem packenden und nervenaufreibenden Rennen in der Moto2-Klasse dem Italiener Andrea Iannone den Sieg überlassen. Auch Bradls schärfster WM-Rivale Marc Marquez fuhr als Zweiter knapp vor dem Zahlinger über die Ziellinie. Damit verkürzte der Spanier in der WM-Wertung den Rückstand auf den führenden Bradl um vier Zähler auf 43 Punkte.