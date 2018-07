Spa-Francorchamps (dpa) - Formel-1-Spitzenreiter Sebastian Vettel rechnet auf dem Berg- und Talkurs in Spa-Francorchamps nicht mit Vorteilen für seinen Red-Bull-Rennwagen.

«Sektor 1 und 3 ist schwierig, das haben wir in der Vergangenheit schon gesehen», sagte Vettel am Donnerstag. Bislang konnte das Weltmeister-Team auf dem mit 7,004 Kilometer längsten Kurs im Rennkalender noch nicht gewinnen. «Sektor 2 ist der, der am meisten Spaß macht», meinte der WM-Führende Vettel, der beim Großen Preis von Belgien nach zuletzt drei sieglosen Serie mit einem Erfolg aber wieder durchstarten will.