Spa-Francorchamps (dpa) - Zur Einstimmung ließen sich beide zusammen feiern, nach dem «Jubiläums-Prost» für Michael Schumacher will Kumpel Sebastian Vettel aber wieder allein den Siegerschampus genießen.

Jeglichen Appetit dürfte es indes Mittwoch ihrem Landsmann Nick Heidfeld verdorben haben: Der 34-Jährige wurde vier Tage vor dem Großen Preis von Belgien vom Lotus Renault Team für den Ardennen-Klassiker gestrichen. Eine weitere Zukunft des 183-maligen Grand-Prix-Starters bei dem Rennstall erscheint nun mehr denn je ungewiss.

Derlei Sorgen haben Vettel und Schumacher nicht. Der Formel-1-Weltmeister konnte es auch sichtlich gut verkraften, dass er beim Showrennen zum «50-Jährigen» der Kartbahn in Kerpen-Manheim, auf der beide einst den Grundstein für ihre Karriere legten, am Mittwoch deutlich hinter dem siegreichen Schumacher abgewunken wurde. In Spa-Francorchamps will Vettel aber der Erste sein und seiner sieglosen Serie ein Ende bereiten. «Das Ziel ist das gleiche wie immer», sagte Vettel. Sprich gewinnen.

Schumacher hat indes schon am Donnerstag Grund zum Anstoßen: Auf den Tag genau vor 20 Jahren bestritt der mittlerweile 42-Jährige sein erstes Formel-1-Rennen. «Eine immense Zeit», meinte Schumacher, der wie Vettel von den Fans auf der Kartbahn umringt war. Wo die beiden auch auftauchten, jubelten ihnen die Anhänger zu, die Journalisten rannten hinterher und die Kameras hielten so ziemlich jeden Schritt fest.

Mit einem Schmunzeln kommentierte Vettel dann auch die Kommentare zu seinem etwas zu groß geratenen weißen Rennoverall. Ernst machen will er beim 12. von 19 Saisonrennen an diesem Sonntag. An die Formel 1 habe er im Urlaub nicht so oft gedacht, beteuerte Vettel nach der vierwöchigen Zwangspause. Die Rückkehr ins Cockpit könne er gar nicht erwarten.

Das geht seinen Verfolgern genauso. Die beiden Ex-Weltmeister Lewis Hamilton und Jenson Button wollen auf dem mit sieben Kilometern längsten Kurs im Formel-1-Kalender am Ende wieder die Ersten sein. «Ich denke, dass wir aus einer ziemlich guten Position in das Rennen gehen», meinte Deutschland-Sieger Hamilton. Button hatte nach seinem Ungarn-Sieg und vor der Sommerpause bereits getönt: «Lasst uns danach zurückkommen und alle Rennen gewinnen.»

Selbst das würde aber nicht zwangsläufig Vettel noch den zweiten Titel kosten. Button hat als Fünfter 100 Punkte Rückstand. Würde Vettel bei den ausstehenden acht Rennen jedesmal Zweiter, könnte Button nur 56 Punkte aufholen. Heißt auch, dass Vettel in dieser Meisterschaft überhaupt nicht mehr gewinnen müsste, um sich zum zweiten Mal zu krönen: Teamkollege Mark Webber, der am Samstag seinen 35. Geburtstag feiert und womöglich mit einem neuen Kontrakt beschenkt werden könnte, hat 85 Punkte Rückstand. Dritter ist Hamilton mit 88 Zählern weniger. Auf Rang vier liegt der zweimalige Weltmeister Fernando Alonso (89) von Ferrari.