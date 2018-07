Seoul (dpa) - Rund drei Monate nach seinem ersten Konzert im Gaza-Streifen hat Stardirigent Daniel Barenboim erneut ein ungewöhnliches musikalisches Zeichen gesetzt. Zusammen mit seinem israelisch-arabischen Orchester begeisterte der 68-jährige Dirigent am Montag mit einem «Friedenskonzert» an der waffenstarrenden Grenze zwischen Süd- und Nordkorea mehrere tausend Zuhörer.

Zum Abschluss einer Konzertreihe in Südkorea führte der israelisch-argentinische Dirigent zusammen mit dem von ihm mitgegründeten West-Eastern Divan Orchestra (WEDO) an der Grenze zum kommunistischen Nordkorea Beethovens 9. Sinfonie auf der grünen Wiese auf. Mit ihnen traten Gesangssolisten und ein gemischter Chor aus Südkorea für den Finalsatz mit der Ode an die Freude auf einer großen Bühne auf. Nach dem etwa rund 80-minütigen Konzert gab es fast 15 Minuten lang Applaus.

Rund 8000 Menschen verfolgten das Open-Air-Konzert in Imjingak, das direkt am befestigten Grenzzaun zur vier Kilometer breiten militärischen Pufferzone zwischen beiden koreanischen Staaten liegt. Ihn freue es besonders, «auch als UN-Friedensbotschafter gekommen zu sein», begrüßte Barenboim via Großleinwand das Publikum. Beethovens Musik zeige die Stärke des Menschen. In ihr liege «eine Botschaft der Humanität».

Das Konzert sei einer der wichtigsten Gründe, warum er nach Fernost gekommen sei, hatte Barenboim vorher gesagt. Musik selbst könne keinen Frieden bringen und keinen Konflikt lösen. Aber sie könne den Bemühungen um Dialog dienen. Süd- und Nordkorea befinden sich völkerrechtlich noch im Kriegszustand. Ein Friedensvertrag ist seit dem Ende des Korea-Kriegs (1950-53) bis heute nicht geschlossen worden.

WEDO war zum ersten Mal auf Asien-Tournee. Vor Südkorea, wo die jungen Musiker aus Israel, Palästina und verschiedenen arabischen Ländern alle neun Beethoven-Sinfonien spielten, hatten sie in China konzertiert. Für den 21. August ist auch ein Konzert auf der Berliner Waldbühne geplant.

Der vielfach ausgezeichnete Barenboim gilt als einer der bedeutendsten Dirigenten weltweit. Er ist seit 1992 Generalmusikdirektor der Staatsoper Unter den Linden in Berlin und Chefdirigent auf Lebenszeit der Staatskapelle Berlin. Er tritt weltweit auf Bühnen als Friedensstifter auf. Anfang Mai war er mit einem eigens für das Konzert in Gaza gebildeten Ensemble mit rund 30 Musikern von verschiedenen Orchestern aufgetreten.