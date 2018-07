Los Angeles (dpa) - So kann man der Welt auch mitteilen, dass man Mutter wird: Beyoncé Knowles ist am Sonntagabend (Ortszeit) bei der MTV-Videopreis-Gala minutenlang über die Bühne getanzt und hat dann lachend ihren Babybauch enthüllt.

Die Sängerin bestätigte wenig später auf ihrer Website, dass sie ihr erstes Kind erwartet. Wann, das verriet sie nicht. Aber ihre Figur lässt darauf schließen, dass sie schon das erste Drittel der Schwangerschaft hinter sich hat.

Knowles knöpfte sich am Ende ihrer Darbietung in Los Angeles ihre Kostümjacke auf, drehte sich ins Profil, präsentierte stolz ihren Bauch und zwinkerte in die Kamera. Sie ist seit drei Jahren mit Jay-Z verheiratet. Die Kamera zeigte, wie sich der Rapper mit Kollegen Kanye West freute.

Knowles hatte im Juni erwähnt, sie wolle ein Kind, wenn sie 30 ist. «Ich habe immer gesagt, dass ich ein Baby mit 30 haben will. Ich habe allerdings auch immer gesagt, dass ich mit 30 in Rente gehen will.» Das mit dem Nachwuchs ist ihr gelungen: Die Texanerin wird am nächsten Sonntag 30 Jahre.

