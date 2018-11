Los Angeles (dpa) - Große Augen bei Katy Perry: Den Preis des Fernsehsenders MTV für das beste Popvideo hat nicht sie, sondern Britney Spears gewonnen. Die Sängerin nahm den glänzenden Mondmann für ihr Video «Till the World Ends» entgegen. Artig dankte sie im Nokia Theatre in Los Angeles ihren Eltern, ihren Kindern, ihrem Produzenten, aber zuerst «Gott, dass er mich gesegnet hat». Die große Favoritin Perry kann aber noch in acht anderen Kategorien «MTV Video Music Awards» gewinnen. Damit liegt die 26-Jährige deutlich vor Lady Gaga, die sich diesmal mit drei Nennungen begnügen musste.

