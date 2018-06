Baden-Baden (dpa) - Lady Gaga hält in Deutschland den Nummer-Eins-Rekord der vergangenen zehn Jahre. Die Popsängerin schaffte es in dieser Zeit insgesamt 17 Wochen an die Spitze der Single-Charts. Das teilte Media Control mit. Damit zog Lady Gaga an den No Angels vorbei, die 16 Mal den Spitzenplatz erreichten. Den Erfolg verdankt Lady Gaga vor allem ihrem Hit «Poker Face», der 2009 insgesamt 13 Mal Platz eins belegte. In der Bestenliste folgen Lady Gaga und den No Angels auf Platz drei die Black Eyed Peas und die moldawische Boygroup O-Zone mit jeweils 14 Wochen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.