New York (dpa) - Der amerikanische R&B-Sänger und Songwriter Nickolas Ashford ist tot. Nach Angaben seiner Sprecherin starb der Sänger des Musikduos Ashford & Simpson in einem Krankenhaus in New York, berichtet die «New York Times». Er wurde 70 Jahre alt. Beim Plattenlabel Motown schrieb Ashford zusammen mit seiner Musikpartnerin und Ehefrau Valerie Simpson romantische Duette wie «Aint Nothing Like the Real Thing», «Aint No Mountain High Enough» und «Im Every Woman». Zahlreiche Musiklegenden wie Diana Ross, Aretha Franklin und Smokey Robinson sangen die Lieder des Musikduos.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.