Köln (dpa) - Bei einer exklusiven Clubshow in Köln haben die Red Hot Chili Peppers am Dienstagabend ihr neues Album «I'm With You» vorgestellt. Der Auftritt der US-amerikanischen Rockband wurde auch in Kinos in aller Welt übertragen.

Live verfolgten insgesamt rund 1500 Fans und Gäste im Kölner E-Werk das in dieser Form einmalige Konzert der Gruppe um Sänger Anthony Kiedis. «I'm With You» ist fünf Jahre nach «Stadium Arcadium» das erste Studioalbum der für ihren Crossover-Sound bekannten kalifornischen Band.

Im Oktober und Dezember sind die Red Hot Chili Peppers noch einmal bei fünf großen Konzerten in Köln (7.10.), Hamburg (9.10.), Frankfurt (21.10.), Berlin (4.12.) und München (5.12.) zu erleben.

