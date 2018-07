Gedenken an Mauerbau vor 50 Jahren

Berlin (dpa) - Fahnen auf Halbmast, mahnende Worte und eine Schweigeminute: Deutschland hat der Opfer des Mauerbaus vor 50 Jahren gedacht. Bundespräsident Christian Wulff rief in Berlin dazu auf, weltweit für Demokratie und Menschenrechte einzutreten. Zum Gedenken an der Bernauer Straße kam auch Kanzlerin Angela Merkel. Sie sagte der dpa, das Unrecht des Mauerbaus mahne uns bis heute, bei uns zu Hause und weltweit für Freiheit, Demokratie und Bürgerrechte einzutreten. Durch das DDR-Grenzregime starben mindestens 136 Menschen an der Berliner Mauer.

Grüne klagen wegen Bundeswehreinsatzes in Libyen

Berlin (dpa) - Die Grünen haben wegen des Bundeswehreinsatzes zur Rettung deutscher Staatsbürger aus Libyen eine Verfassungsklage gegen die Bundesregierung eingereicht. Die Grünen-Bundestagsfraktion will vom Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe prüfen lassen, ob die Operation im Februar vom Bundestag gebilligt werden muss. «Gegen den Einsatz selbst ist aus unserer Sicht nichts einzuwenden», erklärte der Parlamentarische Geschäftsführer Volker Beck. «Wir wollen die Bundesregierung jedoch zwingen, bei allen Auslandseinsätzen der Bundeswehr die Rechte des Parlaments zu wahren.

Bundeswehr übernahm Kommando bei Anti-Piraten-Einsatz

Berlin (dpa) - Die Bundeswehr hat erstmals die Führung beim Anti-Piraten-Einsatz Atalanta übernommen. Auftrag der EU-geführten Operation ist vor allem der Schutz von Schiffen des Welternährungsprogramms am Horn von Afrika. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums wird die Fregatte «Bayern» zeitgleich Flaggschiff der Mission. Anfang September werde die Fregatte «Köln» die Operation verstärken. Derzeit sind 268 deutsche Soldaten im Einsatz.

Minister Niebel reist in Hungerregion am Horn von Afrika