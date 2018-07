Spitzenkandidat der Nord-CDU gibt auf - Partei in der Krise

Kiel (dpa) - Neun Monate vor der Landtagswahl in Schleswig- Holstein tritt CDU-Spitzenkandidat Christian von Boetticher wegen einer privaten Affäre zurück - auch als Landesvorsitzender. Der 40-Jährige, der auch die Landtagsfraktion in Kiel führt, gab seine Entscheidung am Abend in Kiel bekannt, mit stockender Stimme und den Tränen nahe. Von Boetticher zog die Konsequenz aus einem inzwischen beendeten Verhältnis: Der seinerzeit unverheiratete Politiker hatte Anfang 2010 eine Liebesbeziehung mit einer damals 16-Jährigen. Nun steckt die Nord-CDU in einer schweren Führungskrise.

Hunderte gedenken Opfer von Krawallen in England

Birmingham (dpa) - Rund eine Woche nach Beginn der schweren Krawalle in England haben hunderte Menschen in Birmingham an einer Gedenkveranstaltung teilgenommen. Die Feier fand in der Nähe des Ortes statt, an dem am Mittwoch drei junge Männer von einem Autofahrer überfahren und getötet worden waren. Die britische Polizei hat inzwischen zwei Tatverdächtige wegen Mordes angeklagt. Es handele sich um einen Jugendlichen von 17 Jahren sowie um einen 26-jährigen Mann, teilte ein Polizeisprecher mit.

Rehn fordert schnelles Handeln der Euro-Länder

Berlin (dpa) - EU-Währungskommissar Olli Rehn fordert von den Euro-Staaten, die beim EU-Gipfel im Juli beschlossenen Änderungen am Euro-Rettungsschirm so schnell wie möglich zu verabschieden. Der «Bild»-Zeitung sagte Rehn, die Beschlüsse müssten «spätestens im September» umgesetzt werden, um die Finanzmärkte zu beruhigen. Zugleich kritisierte der Währungskommissar das Verhalten der Finanzmärkte scharf. «Die Märkte sind sehr nervös», sagte Rehn. Sie wollten «alles auf einmal».

Gaddafi ruft zur Befreiung Libyens auf