Papst Benedikt XVI. beim Weltjugendtag

Rom (dpa) - Papst Benedikt XVI. reist heute zum Weltjugendtag nach Madrid. Hunderttausende junge Katholiken erwarten das Kirchenoberhaupt. Am Sonntag wird der Papst eine Messe auf einem Flugplatz zelebrieren. Am Abend hatten tausende Kritiker des Weltjugendtages in Madrid demonstriert. Sie protestierten dagegen, dass Steuergelder für das Treffen und für den Papst-Besuch ausgegeben würden. Die Veranstalter des Weltjugendtages bestreiten, dass sie Steuergelder für die Organisation des Treffens bekommen.

Hilfstreffen in Rom für Hungernde in Afrika

Rom (dpa) - In Rom wird es heute um zügige Hilfe für die hungernden Menschen in Ostafrika gehen. Es treffen sich die Agrarminister der UN-Organisation für Landwirtschaft und Ernährung. Millionen Menschen leiden am Horn von Afrika unter der Dürre. Nur ein Teil von ihnen kann versorgt werden. Manche Regionen sind laut Welternährungsprogramm schwer zugänglich, weil dort Milizen ihr Unwesen treiben.

Auch in dieser Nacht brennende Autos in Berlin

Berlin (dpa) - Polizei und Feuerwehr in Berlin mussten auch in dieser Nacht zu brennenden Autos ausrücken. Die Bilanz am frühen Morgen: neun ausgebrannte Wagen. Weitere Autos wurden beschädigt. Die Polizei geht davon aus, dass die Brandstiftungen politisch motiviert waren. Der Staatsschutz ermittelt. Die Polizei war auch mit einem Hubschrauber unterwegs, um die Täter zu stellen, bislang aber ohne Erfolg. Es brannte in verschiedenen Bezirken. Die Brandstifter scheinen es zunehmend auch auf ältere Wagen abgesehen zu haben.

Merkel spricht bei BKA-Festakt