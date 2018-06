Suche nach Gaddafi - Sohn Saif al-Islam auf freiem Fuß

Tripolis (dpa) - Während alle Welt rätselt, wo sich Libyens Diktator Muammar al-Gaddafi aufhält, taucht sein Sohn Saif al-Islam überraschend in Tripolis auf. Die Rebellen hatten seine Gefangennahme gemeldet. Alles Lüge, so der 39-Jährige. Auch sein Vater sei in Tripolis, die Stadt in ihrer Hand. Saif al-Islam habe bestritten, dass die Aufständischen den größten Teil der Hauptstadt unter ihre Kontrolle gebracht hätten, berichtete die BBC. Es habe sich um eine Falle gehandelt. Der Gaddafi-Sohn wird wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit vom Internationalen Strafgerichtshof gesucht.

Obama warnt vor Vergeltung und Gewalt in Libyen

Washington dpa) - US-Präsident Barack Obama hat vor Vergeltung und Gewalt in Libyen gewarnt. Angesichts des sich abzeichnenden Sieges der Rebellen mahnte er zu Versöhnung und Demokratie. Zugleich machte er klar, dass der bisherige Machthaber Muammar al-Gaddafi noch nicht endgültig vertrieben sei. «Es ist noch nicht vorbei», sagte Obama in einer von den großen amerikanischen TV-Sendern ausgestrahlten Audio-Botschaft. Nach ihrem Vordringen in die Hauptstadt bereiteten sich die Rebellen in Tripolis auf die Machtübernahme vor. Unklar war zunächst noch, wo sich Gaddafi befindet.

Wieder Tote in Syrien - Menschenrechtsrat soll handeln

Damaskus (dpa) - In Syrien fließt weiter Blut. In der Stadt Homs hätten die Sicherheitskräfte das Feuer auf Demonstranten eröffnet und sechs Menschen getötet, berichteten syrische Menschenrechtsaktivisten. Erst kurz zuvor habe eine Delegation der Vereinten Nationen die Stadt besucht. Angesichts des wachsenden internationalen Drucks warnte Präsident Baschar al-Assad vor einer militärischer Intervention gegen sein Land. Er kündigte eine Verfassungsreform und Wahlen an. In Genf beriet der UN-Menschenrechtsrat über eine Resolution zur Lage in Syrien.

Merkel in Belgrad - Kosovo-Konflikt im Vordergrund