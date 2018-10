Humanitäre Lage in Libyen spitzt sich zu

Tripolis (dpa) - Knapp eine Woche nach der Eroberung durch libysche Rebellen spitzt sich die Lage in der Hauptstadt Tripolis dramatisch zu. Als Folge der Kämpfe sind Lebensmittel und Treibstoff knapp und teuer geworden. Das Wasser wurde abgestellt. Es fehlt auch an Medikamenten. In Libyen gibt es auch neue Spekulationen, wo der langjährige Diktator Muammar al-Gaddafi untergetaucht sein könnte. Arabische Medien zitierten einen Rebellenkommandeur, wonach der Gaddafi möglicherweise versuche, über Tunesien zu fliehen.

Libyen-Einsatz: Merkel und Westerwelle zollen Nato Respekt

Berlin (dpa) - Nach heftiger Kritik an der deutschen Rolle im Libyen-Konflikt haben Kanzlerin Angela Merkel und Außenminister Guido Westerwelle der Nato Respekt für ihren Militäreinsatz gezollt. Westerwelle schrieb in einem Gastbeitrag für die «Welt am Sonntag»: Er habe Respekt für das, was die Partner geleistet hätten. Merkel rechtfertigte in der «Bild am Sonntag» die deutsche Politik: Man habe damals mit den Partnern über die Bedenken gesprochen und entschieden, dass Deutschland sich an diesem Einsatz militärisch nicht beteiligt.

Klinik: 25 Tote bei Anschlag auf UN in Nigeria

Abuja (dpa) - Nach dem Selbstmordanschlag auf das Gebäude der Vereinten Nationen in Nigeria ist die Zahl der Toten nach Angaben von Medizinern auf 25 gestiegen. Die Behörden wollen dagegen weiter nichts über die Zahl der Opfer und Verletzten sagen. Bei der Explosion waren das Erdgeschoss und der erste Stock des Gebäudes, in dem 26 UN-Organisationen ihre Büros haben, völlig verwüstet worden. Zum Tatzeitpunkt hielten sich mehrere hundert Menschen in dem Gebäudekomplex auf, unter ihnen zahlreiche Ausländer und Diplomaten.

Mindestens 18 Tote bei Terroranschlag in Algerien