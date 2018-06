Tauziehen in der Union um Zustimmung zu Euro-Kurs

Berlin (dpa) - In der Union werben die Befürworter des Regierungskurses zur Stabilisierung des Euros um Geschlossenheit. Die Fraktionsvizes Michael Meister und Arnold Vaatz argumentierten, dass auch die Opposition keine besseren Alternativen aufzeige. Der CDU-Innenpolitiker Wolfgang Bosbach bekräftigte aber seine ablehnende Haltung zur Erweiterung der Befugnisse des Euro-Rettungsfonds EFSF. Er und FDP-Fraktionschef Rainer Brüderle lehnten es zudem ab, mehr Kompetenzen auf die europäische Ebene zu verlagern, wie es Kanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Nicolas Sarkozy anstreben.

Rösler: Westerwelle wie alle FDP-Minister auf Bewährung

Berlin (dpa) - Für Guido Westerwelle wird die Luft dünner: Nach der Verständigung der FDP-Spitze auf ein Festhalten am umstrittenen Außenminister hat Parteichef Philipp Rösler in der «Rheinischen Post» deutlich gemacht, dass dieser wie alle FDP-Minister sich zu bewähren habe. Westerwelle hatte den Erfolg der libyschen Rebellen zunächst auch mit der von der Bundesregierung unterstützten Sanktionspolitik begründet - nicht aber mit dem Nato-Bombardement. Nachdem sich Rösler davon deutlich distanziert hatte, lenkte Westerwelle ein und lobte den Erfolg der Nato.

In Libyen kommen weitere Grausamkeiten ans Licht

Tripolis (dpa) - Am Wochenende sind weitere Grausamkeiten der Schlacht um Tripolis ans Licht gekommen. In einem Stadtteil sahen Fotoreporter ein Lagerhaus mit mehreren verkohlten Leichen. Anwohner berichteten, die Gaddafi-Truppen hätten in dem Gebäude Zivilisten gefangen gehalten. Als sie das Gelände nicht mehr hätten halten können, hätten sie das Gebäude angezündet. Der Übergangsrat sucht nach mehr als 50 000 Häftlingen, die spurlos verschwunden sind. Der Machtkampf geht unterdessen weiter. Die Rebellen stehen zum Angriff auf Sirte bereit. Dabei setzten sie auf Nato-Hilfe.

28 Tote bei Selbstmordanschlag in Bagdad