Machtwort von Rösler in Westerwelle-Debatte

Bergisch Gladbach (dpa) - FDP-Chef Philipp Rösler hat mit einem Machtwort die Rücktrittsdebatte um Außenminister Guido Westerwelle für beendet erklärt. Das Führungsteam der FDP bestehe aus den Spitzen von Partei und Fraktion sowie den aktuellen Ministern. Und das werde auch so bleiben, sagte Rösler am Rande der FDP-Fraktionsklausur in Bergisch Gladbach. Wirbel gab es dort um eine Vertrauensfrage, die Westerwelle in der Fraktion angeblich stellen wollte. Er war wegen seiner starren Libyen-Haltung heftig unter Druck geraten.

Ultimatum für Gaddafis letzte Hochburgen

Bengasi (dpa) - Gaddafis Heimatstadt Sirte steht vor dem Fall: Nach neuen Nato-Luftangriffen auf Militäreinrichtungen stellte der Übergangsrat in Libyen den Truppen von Ex-Machthaber Muammar al-Gaddafi ein Ultimatum bis Samstag. Um ein Blutvergießen zu vermeiden, sollen sie die Stadt friedlich übergeben. Auch in den wenigen anderen verbliebenen Hochburgen sollen sich die letzten Gaddafi-Getreuen ergeben. Die Beziehungen zwischen den Aufständischen in Libyen und Algerien haben sich weiter verschlechtert. Der Übergangsrat forderte, dass das Nachbarland die Ehefrau Gaddafis sowie drei Kinder des Ex-Diktators ausliefert.

Blutiges Ende des Ramadan in Syrien

Kairo (dpa) - Während die arabische Welt den Abschluss des Fastenmonats Ramadan feiert, geht das Regime in Syrien weiter mit aller Härte gegen Demonstranten vor. Bei neuen Protesten von Regimegegnern wurden nach Angaben der Opposition mindestens sieben Zivilisten getötet. Regierungskräfte hätten in den Städten Daara und Homs das Feuer eröffnet, nachdem Gebete der Gläubigen in Proteste und Demonstrationen gegen die Regierung umgeschlagen waren, hieß es weiter. Eine unabhängige Bestätigung dafür gibt es nicht.

Berliner helfen Polizei: Autobrandstifter gefasst