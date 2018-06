Dortmund-Star Kagawa führt Japan zum Sieg

Sapporo (dpa) - Der Dortmunder Bundesliga-Profi Shinji Kagawa hat die japanische Fußball-Nationalmannschaft zu einem Prestigesieg über den asiatischen Rivalen Südkorea geführt. Mit seinen Toren in der 35. und 53. Minute war der Mittelfeldspieler des deutschen Meisters am Mittwoch beim 3:0 (1:0) in Sapporo der überragende Akteur. Den dritten Treffer im Duell der WM-Gastgeber von 2002 steuerte Keisuke Honda (52. Minute) vom russischen Erstligisten ZSKA Moskau bei.

Hertha BSC verkauft 20 000. Dauerkarte

Berlin (dpa) - Aufsteiger Hertha BSC hat am Mittwoch die 20 000. Dauerkarte für die Saison 2011/12 der Fußball-Bundesliga verkauft. Dies teilte der Club mit. Damit wurde das Ergebnis aus der Abstiegssaison 2009/10 übertroffen, als 19 500 Dauerkarten verkauft worden waren. In der vergangenen Spielzeit hatte Hertha in der 2. Bundesliga 14 449 Saisonkarten verkauft.

HSV lehnt offizielles Juve-Angebot für Elia ab

Hamburg (dpa) - Fußball-Bundesligist Hamburger SV will Eljero Elia nicht hergeben. Zwar bestätigte der norddeutsche Traditionsclub am Mittwoch, erstmals ein offizielles Angebot von Juventus Turin für den niederländischen Nationalspieler erhalten zu haben. Doch die Offerte des Vereins aus der italienischen Serie A lehnte der Club ab. «Wir wollen Elia nicht abgeben und haben auch keine Not, ihn zu verkaufen», betonte Sportdirektor Frank Arnesen am Mittwoch.

Brink/Reckermann starten souverän in Beach-EM