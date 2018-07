1860 München rückt auf Platz zwei vor

München (dpa) - Der TSV 1860 München hat sich in der 2. Fußball-Bundesliga auf den zweiten Tabellenrang vorgeschoben. Die «Löwen» fuhren durch das 4:0 (2:0) gegen Erzgebirge Aue den dritten Sieg in Serie ein. Auf den ersten Saisonsieg müssen der MSV Duisburg und Hansa Rostock nach einem 0:0 weiter warten. Eine Punkteteilung gab es auch zwischen dem FC Ingolstadt und dem FSV Frankfurt beim 1:1 (0:1). Als Tabellenführer beendete der FC St. Pauli nach dem 2:1 am Freitag in Bochum das Wochenende. Am Montag können sich Eintracht Frankfurt und Fortuna Düsseldorf an die Spitze schieben.

Köln: Solbakken schließt Podolski-Wechsel aus

Gelsenkirchen (dpa) - Einen Vereinswechsel von Fußball-Nationalspieler Lukas Podolski in der aktuellen Transferperiode schließt Stale Solbakken aus. Er sei «zu 100 Prozent sicher», dass der 26-jährige Podolski beim Bundesligisten 1. FC Köln bleibe, sagte der norwegische Trainer nach dem 1:5 am Samstag bei Schalke 04. Der neue Kölner Coach hatte Podolski vor Saisonbeginn als FC-Kapitän des Amtes enthoben. Seitdem bot der ehemalige Spielführer in den Partien gegen den VfL Wolfsburg (0:3) und in Gelsenkirchen keine guten Leistungen mehr.

Frings feiert seinen ersten MLS-Sieg mit Toronto

Toronto (dpa) - Der frühere deutsche Fußball-Nationalspieler Torsten Frings hat mit seinem neuen Verein FC Toronto den ersten Sieg in der US-Profiliga MLS gefeiert. Das Team des ehemaligen Kapitäns von Werder Bremen bezwang Real Salt Lake am Samstag (Ortszeit) dank eines Treffers von Joao Plata in der 77. Spielminute mit 1:0 (0:0). Frings spielte 90 Minuten durch, stand als etatmäßiger Mittelfeldspieler allerdings in der Abwehrkette. Schumacher bremst Titelhoffnung auch für 2012

Stuttgart (dpa) - Michael Schumacher hat bereits jetzt die Erwartungen für die kommende Saison und damit sein vorerst letztes Vertragsjahr bei MercedesGP gebremst. «Es wäre vermessen, wenn man im nächsten Jahr schon von uns erwarten würde, dass wir um die Meisterschaft mitfahren können, dafür sind wir im Moment zu weit weg», sagte der Formel-1-Rekordweltmeister am Sonntag bei einem PR-Termin seines Arbeitgebers in Stuttgart. Schumacher ließ seine weitere Zukunft in der Königsklasse nach 2012 offen. Die Frage, wie lange er noch der Formel 1 bleibt, «kann ich jetzt nicht genau beantworten», sagte er.