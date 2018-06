Kadlec sichert Leverkusen 1:0 gegen Bremen

Leverkusen (dpa) - Der Tscheche Michal Kadlec hat Bayer Leverkusen mit seinem Tor den ersten Sieg in der noch jungen Bundesliga-Saison beschert. Der Abwehrspieler traf am Sonntag beim 1:0 (0:0) gegen Werder Bremen in der 86. Minute nach einer Ecke entscheidend für den Vizemeister. Die Elf von Fußball-Trainer Robin Dutt fuhr damit ihren ersten Dreier ein - die Gäste verpassten nach dem 2:0-Sieg zum Bundesliga-Auftakt gegen den 1. FC Kaiserslautern vor Wochenfrist dagegen einen erneuten Punktgewinn.

Augsburg holt Punkt in Kaiserslautern

Kaiserslautern (dpa) - Bundesliga-Neuling FC Augsburg hat auch im zweiten Saisonspiel ein Remis erkämpft. Das Team von Trainer Jos Luhukay nahm am Sonntag durch das 1:1 (1:0) beim 1. FC Kaiserslautern überraschend einen Punkt mit. Sascha Mölders hatte die Gäste vor rund 40 248 Zuschauern auf dem Betzenberg mit seinem dritten Saisontreffer in Führung gebracht. Der Israeli Itay Shechter (80.) sicherte den Pfälzern in der Schlussphase noch einen verdienten Punkt.

Beach-Volleyballer Brink/Reckermann holen EM-Titel

Kristiansand (dpa) - Im dritten Anlauf haben die Beach-Volleyballer Julius Brink und Jonas Reckermann ihren ersten gemeinsamen EM-Titel perfekt gemacht. Die Weltmeister von 2009 besiegten am Sonntag im deutschen Finale im norwegischen Kristiansand Jonathan Erdmann und Kay Matysik nach hartem Kampf mit 2:0 (25:23, 21:19). 2009 und 2010 hatten Brink/Reckermann bei den kontinentalen Titelkämpfen die Medaillenränge verfehlt. Das starke deutsche Abschneiden komplettierten Sara Goller und Laura Ludwig, die sich mit Bronze ihr fünftes EM-Edelmetall sicherten.

