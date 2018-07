Gladbach Tabellenführer - 4:1 gegen Wolfsburg

Mönchengladbach (dpa) - Borussia Mönchengladbach ist zumindest bis zum Samstag Spitzenreiter der Fußball-Bundesliga. Die in der Vorsaison fast abgestiegenen Gladbacher gewannen am Freitag daheim 4:1 (3:1) gegen den VfL Wolfsburg, der im dritten Spiel zum zweiten Mal verlor. Die Borussen haben dagegen nun sieben Punkte auf dem Konto. Marco Reus (15.), Kapitän Filip Daems (32.) per Foulelfmeter, Raul Bobadilla (45.) und erneut Reus (67.) trafen für die Gastgeber. Wolfsburg, das Neuzugang Thomas Hitzlsperger aufbot, war durch Makoto Hasebe in der 12. Minute in Führung gegangen. Der VfL war danach aber die klar unterlegene Mannschaft.

Deutsche Basketballer siegen mit Nowitzki

Bamberg (dpa) - Die deutschen Basketballer haben ihr Auftaktspiel beim Supercup gewonnen. Angeführt von NBA-Champion Dirk Nowitzki setzte sich das Team von Bundestrainer Dirk Bauermann am Freitagabend in Bamberg gegen Belgien mit 71:65 (34:28) durch. Zwölf Tage vor dem EM-Auftakt gegen Israel war Nowitzki mit 18 Punkten auf Anhieb bester Werfer im deutschen Team. Dessen NBA-Kollege Chris Kaman überzeugte mit 17 Zählern. Nowitzki spielte erstmals seit 1114 Tagen wieder in Deutschland. An diesem Samstag (17.30/Sport 1) trifft Deutschland auf Griechenland, das zum Auftakt gegen Vize-Weltmeister Türkei mit 62:38 (42:25) bezwungen hatte.

Aus für Nadal bei Tennisturnier in Cincinnati

Cincinnati (dpa) - Der ehemalige Tennis-Weltranglisten-Erste Rafael Nadal ist beim Masters-Turnier in Cincinnati im Viertelfinale ausgeschieden. Der spanische French-Open-Sieger verlor am Freitag 3:6, 4:6 gegen den Amerikaner Mardy Fish, nachdem er in der Vorwoche in Montreal sogar bereits in seinem Auftaktmatch gescheitert war. Nadal hatte am Donnerstag in einer Marathon-Partie nur knapp das Aus gegen seinen Landsmann Fernando Verdasco vermieden. Der Weltranglisten-Siebte Fish trifft im Halbfinale auf den Schotten Andy Murray. Für ihn war es der erste Sieg gegen Nadal überhaupt.

