Dortmund und Leverkusen trennen sich torlos

Leverkusen (dpa) - Titelverteidiger Borussia Dortmund ist im Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga bei Vizemeister Bayer Leverkusen nicht über ein 0:0 hinausgekommen. Vor 30 210 Zuschauern lieferten sich beide Teams am Samstag eine intensive Partie, konnten jedoch ihre Torchancen nicht nutzen. Der Leverkusener Michal Kadlec sah in der 65. Minute nach einem groben Foul gegen Mario Götze die Rote Karte. Zwölf Minuten später musste auch Nationalspieler Götze das Feld verlassen, weil er gegen Hanno Balitsch nachgetreten hatte. Mit nun jeweils sieben Punkten behaupteten sich beide Teams nach vier Saisonspielen in der Liga-Spitzengruppe.

Lisicki gewinnt Tennisturnier in Dallas

Dallas (dpa) - Tennisspielerin Sabine Lisicki hat sich im Eiltempo ihren dritten Turniersieg auf der WTA-Tour gesichert und fährt mit reichlich Selbstvertrauen zu den am Montag beginnenden US Open. Die 21 Jahre alte Berlinerin ließ der Französin Aravane Rezai am Samstag im Endspiel von Dallas beim 6:2, 6:1 in nur knapp 50 Minuten keine Chance. Lisicki feierte damit nach den Erfolgen auf Rasen in Birmingham diesen Juni und auf dem Sand von Charleston 2009 ihren ersten Titelgewinn bei einer Hartplatzveranstaltung.

Turnunfall: Keine Schäden an Wirbelsäule bei Jentsch

Göppingen (dpa) - Turnerin Tina Jentsch hat bei ihrem schweren Unfall am Boden bei den deutschen Meisterschaften in Göppingen ersten Untersuchungen zufolge großes Glück gehabt. Im Krankenhaus wurden bei der Leipzigerin am Samstagabend keine Risse oder Brüche an der Wirbelsäule festgestellt. Genauen Aufschluss über ihre Verletzungen soll nun eine MRT-Untersuchung geben. Die 22 Jahre alte Studentin hatte am Samstag bei ihrem Doppelsalto rückwärts gebückt zu wenig Höhe, war unglücklich auf dem Kopf gelandet und musste in das Krankenhaus gebracht werden.

Drogba nach Bewusstlosigkeit auf Weg der Besserung