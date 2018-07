Air-Berlin-Chef Hunold wirft Handtuch - Mehdorn folgt =

Berlin (dpa) - Inmitten heftiger Turbulenzen bei Air Berlin tritt Unternehmenschef Joachim Hunold ab und will sein Lebenswerk Ex-Bahnchef Hartmut Mehdorn überlassen. Zumindest vorübergehend rückt der Sanierungsexperte an die Spitze von Deutschlands zweitgrößter Fluggesellschaft. Der 61-jährige Hunold verkündete seine überraschenden Pläne zusammen mit der Quartalsbilanz. Air Berlin schreibt rote Zahlen - deshalb sollen Strecken gestrichen und einige Flugzeuge aus dem Betrieb genommen werden. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen lag im zweiten Quartal bei minus 32,2 Millionen Euro, das waren 4,0 Millionen Euro weniger als vor einem Jahr. Air Berlin machen vor allem steigende Treibstoffpreise und die Luftverkehrssteuer zu schaffen.

Deutsche Aktien weiten Verluste deutlich aus =

Frankfurt/Main (dpa) - Der deutsche Aktienmarkt hat am Donnerstag seine Verluste deutlich ausgeweitet. Nach einem ohnehin schwachen Start infolge negativer Vorgaben sackte der Dax am späten Vormittag plötzlich jäh ab und verlor zuletzt mehr als 6 Prozent auf rund 5640 Punkte. Damit steuert er auf den dritten Verlusttag in Folge zu. Ähnlich sah das Bild bei den anderen Indizes aus: Für den MDax der mittelgroßen Werte ging es um ebenfalls mehr als 6 Prozent auf rund 8530 Punkte bergab, der TecDax büßte 4,5 Prozent auf rund 690 Punkte ein. Auslöser des plötzlichen Sturzes könnte eine versehentlich zu umfangreiche Verkaufsorder gewesen sein - ein sogenannter «Fat Finger», der den ersten Rutsch brachte. Am deutschen Rentenmarkt sank die durchschnittliche Rendite börsennotierter Bundeswertpapiere deutlich auf 1,93 (Vortag: 2,04) Prozent. Der Euro verbilligte sich: Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,4369 (Mittwoch: 1,4477) Dollar fest.

Gaspreise ziehen wieder an - Ölpreise geben den Takt vor =

Berlin/Hamburg (dpa) - Für viele Gaskunden wird es ein teurer Herbst: Nach den Heizölpreisen ziehen auch die Gaspreise in Deutschland wieder deutlich an. 162 Gasversorger haben laut einer Übersicht des unabhängigen Internet-Verbraucherportals Toptarif Preiserhöhungen für September und Oktober angekündigt. Im Durchschnitt verteuert sich der Gaspreis demnach um 10,7 Prozent, das bedeutet für einen Vier-Personen-Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 20 000 Kilowattstunden jährliche Mehrkosten von 141 Euro. Einzelne Ausreißer liegen noch deutlich darüber. Hintergrund für die Verteuerungen ist der hohe Heizöl- und letztlich der Rohölpreis.

S&P: Zuversichtlich für Top-Bonität Frankreichs=