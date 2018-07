Karmann-Insolvenzverwalter will 166 Millionen Euro Steuern zurück =

Osnabrück (dpa) - Der Streit um Geld zwischen dem Insolvenzverwalter des Cabriobauers Karmann und den früheren Karmann-Eigentümern beschäftigt die Justiz. Insolvenzverwalter Ottmar Hermann verlangt 166 Millionen Euro Steuern von der nicht insolventen Karmann-Besitzgesellschaft zurück, teilte das Landgericht Osnabrück am Montag mit. Dort beschäftigt sich die 1. Zivilkammer von diesem Mittwoch an mit der Forderung. Sollte sich Hermann durchsetzen, würde das einen warmen Geldregen für die Gläubiger bedeuten.

Bundesbank kritisiert EU-Beschlüsse zur Schuldenkrise scharf =

Frankfurt/Main (dpa) - Die Deutsche Bundesbank hat die Beschlüsse der Politik im Kampf gegen die europäische Staatsschuldenkrise ungewohnt scharf kritisiert. Mit den Entscheidungen vom Euro-Krisengipfel Ende Juli erfolge ein weiterer großer Schritt in Richtung gemeinschaftlicher Haftung und geringerer Disziplinierung durch die Kapitalmärkte, schreibt die Notenbank in ihrem am Montag in Frankfurt vorgelegten Monatsbericht. Im Gegenzug seien die Kontroll- und Einflussmöglichkeiten auf die nationalen Finanzpolitiken jedoch nicht spürbar verstärkt worden. Aus Sicht der Währungshüter schaffen die Gipfelbeschlüsse, die Schuldensünder vor dem Bankrott schützen sollen, falsche Anreize: «Während Staaten mit unsolider Haushaltspolitik auf Hilfen rechnen können, werden Länder mit soliden Finanzen stärker zur Finanzierung herangezogen.»

OECD: Wirtschaftswachstum verliert im zweiten Quartal an Tempo=

Paris (dpa) - In den OECD-Staaten hat das Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal an Tempo verloren. Im OECD-Raum habe das Wachstum in den Monaten April bis Juni 0,2 Prozent zum Vorquartal betragen, teilte die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) am Montag in Paris mit. Zu Beginn des Jahres hatte die OECD noch ein Wachstum für die großen Industriestaaten von 0,3 Prozent ermittelt. Im zweiten Quartal habe sich damit das Wirtschaftswachstum im Quartalsvergleich das vierte Mal in Folge abgeschwächt. Die OECD macht für die geringere Steigerung hauptsächlich die deutliche Wachstumsabschwächung in der EU und in der Eurozone verantwortlich.

Bundesbank erwartet weiterhin «intakten Aufschwung» =