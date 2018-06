Inflation bei 2,3 Prozent - Benzinpreise steigen langsamer

Wiesbaden (dpa) - An der Preisfront ist vorerst keine Entspannung in Sicht: Zwar sank die jährliche Teuerungsrate im August auf 2,3 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden nach vorläufigen Berechnungen mitteilte. Im Juli hatte sie noch bei 2,4 Prozent gelegen. Jedoch verharrt die Inflationsrate weiterhin über der Zwei-Prozent-Marke. Die Europäische Zentralbank sieht bei Teuerungsraten bis knapp unter 2,0 Prozent die Preisstabilität gewahrt. Einen Hoffnungsschimmer für die Verbraucher gibt es allerdings. Die Benzin- und Spritpreise steigen den Statistikern zufolge aufs Jahr gesehen nicht mehr so rasant wie in der Vergangenheit. Grund zur Entwarnung sehen die Experten allerdings nicht. Nach ihrer Einschätzung wird die Inflationsrate auch in den kommenden Monaten über der kritischen Marke von 2 Prozent verharren.

Borussia Dortmund erzielt in der Meistersaison Rekordgewinn

Dortmund (dpa) - Deutschlands einziger börsennotierter Fußballclub Borussia Dortmund hat in der Meistersaison einen Rekordgewinn erzielt. Der Konzern erzielte im Geschäftsjahr 2010/2011 (30. Juni) einen Überschuss von 5,4 (Vorjahr: Verlust von 6,1) Millionen Euro bei einem Umsatz von 151,5 (Vorjahr: 110,1) Millionen Euro, wie der BVB am Montag in Dortmund mitteilte. Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA verbuchte einen Gewinn von 9,5 Millionen Euro nach einem Minus von 2,8 Millionen Euro ein Jahr zuvor. «Das ist in der 102-jährigen Geschichte von Borussia Dortmund das beste Ergebnis», sagte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke. Der geringere Gewinn im Konzern gegenüber der AG basiere auf höheren Abschreibungen für das Stadion. Eine Dividende stellte er nicht in Aussicht. In der laufenden Saison will der BVB erneut schwarze Zahlen schreiben.

Aral: Neue Verträge für Pächter sollen nicht die Preise treiben

Berlin/Bochum (dpa) - Die führende deutsche Tankstellenkette Aral hat einen Bericht der Zeitung «Die Welt» zurückgewiesen, nach dem sie höhere Benzinpreise durchsetzen will. Das sei unzutreffend, hieß es in einer am Montag in Bochum verbreiteten Mitteilung des Unternehmens. Korrekt sei, dass Aral den Vertrag mit seinen Tankstellenpartnern überarbeite und in diesem Zusammenhang alternative Provisionsmodelle teste. Der Tankstellenmarkt sei hart umkämpft und erfordere neue Verträge, um die Wettbewerbsfähigkeit der Aral-Tankstellen halten zu können. «Mit nicht marktgerechten Preisen würde Aral unverzüglich Kunden an den Wettbewerb verlieren», heißt es in der Mitteilung. «Die Welt» hatte berichtet, Aral wolle die Pächter für höhere Preise finanziell belohnen.

Schuldenkrise: Griechische Großbanken vor Fusion