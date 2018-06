Potsdam (dpa) - Die Ermittlungen zum Feuertod zweier dänischer Mädchen ziehen sich hin. Die Frage, ob die Kinder vor ihrem Tod betäubt worden sind, werden Rechtsmediziner voraussichtlich erst am Montag beantworten können. Das sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft zum Stand der Blutuntersuchungen. Die Leichen der Mädchen waren am vergangenen Freitag in einem ausgebrannten Auto in Brandenburg gefunden worden. Nach Aussagen ihres schwer verletzten Vaters kamen sie bei einem Unfall um. Direkte Anhaltspunkte für ein Verbrechen gibt es nicht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.