Cloppenburg (dpa) - Nach dem gemeinsamen Selbstmord von drei jungen Frauen in einem Wald bei Cloppenburg in Niedersachsen sucht die Polizei nach Hintergründen der Tat. «Wir gehen verschiedenen Hinweisen nach», sagte ein Polizeisprecher.

Zunächst sollten die gerichtsmedizinischen Untersuchungen in Oldenburg abgeschlossen werden. Das Ergebnis der Obduktionen wurde noch am Mittwoch erwartet und sollte Hinweise auf den Todeszeitpunkt geben.

Bei den am Montagabend gefundenen Toten handelt es sich um ein 16-jähriges Mädchen aus dem Emsland, eine 18-Jährige aus Immenstadt in Bayern und eine 19-Jährige aus Jena (Thüringen). Die Frauen hatten sich in einem Zelt im Wald mit Kohlenmonoxid vergiftet.

Die 19-Jährige hatte nach Polizeiangaben Verwandtschaft im Raum Vechta/Cloppenburg und kannte sich daher in der Gegend aus. Weitere Erkenntnisse erhoffen sich die Ermittler von der Auswertung der Computerfestplatten der Teenager und ihrer Handys.